Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

Сюжеты:

Война операторов: МТС украл идею «Билайна» с безлимитным тарифом Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор Физиономист раскрыл тайные черты характера Галкина и рассказал о его изменах Пугачевой Обвинённая в бытовом алкоголизме Волочкова, скрывает больные ноги за цветами Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала «К своим съездил»: Рома Жёлудь засветился на гей-параде в Берлине Apple позволит пользователям Siri «настроиться» на свой голос Дочка Петросяна рассказала об отношениях с родителем «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина
| | Рестайлинговое семейство LADA Granta показали на видео

Рестайлинговое семейство LADA Granta показали на видео

Сегодня, 12:35

Российский «АвтоВАЗ» недавно опубликовал официальное фото обновлённого семейства Granta практически в полном составе. На изображении отсутствовала кросс-модификация универсала, хотя компания точно будет выпускать такой автомобиль.

Производство рестайлинговых седана, хэтчбека, лифтбека и универсала LADA Granta уже началось в Тольятти, местный канал ВАЗ-ТВ показал посвященный данному событию репортаж. Все автомобили семейства унаследовали X-стилистику от Vesta и Xray. Изменения затронули оптику, решётку радиатора и передний бампер с хромированными акцентами. Сзади у авто появилась большая надпись LADA, а задний номер передвинули на крышку багажного отсека.

«АвтоВАЗ» пока не рассекретил салон обновлённой Granta. Однако в базе Роспатента появился снимок приборной панели, которой, скорее всего, будет оснащаться эта модель. По неподтвержденным данным, на «топовые» седан и лифтбек планируется устанавливать переднюю панель от Kalina.

 

Предположительно линейка двигателей не изменится и будет представлена 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами, развивающими 87, 98 и 106 лошадиных сил. Базовый 8-клапанный мотор работает в паре с 5-скоростной МКПП, остальные 16-клапанные двигатели могут сочетаться с «роботом» АМТ или 4-диапазонным «автоматом». Премьера обновлённых LADA Granta состоится в Москве 29 августа.


Яна Васильева
Новости по теме
«АвтоВАЗ» отправил в производство обновленное семейство LADA Granta
«АвтоВАЗ» отправил в производство обновленное семейство LADA Granta

«АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска автомобилей линейки LADA Granta, которая состоит из пяти моделей.

Обновлённый седан LADA Granta в X-стиле впервые показался «живьем»
Обновлённый седан LADA Granta в X-стиле впервые показался «живьем»

Неделей ранее появились официальные изображения обновлённого седана LADA Granta, а теперь новинка «засветилась» на тольяттинском телевидении.

«АвтоВАЗ» продолжает тестировать новый универсал LADA Granta в Тольятти
«АвтоВАЗ» продолжает тестировать новый универсал LADA Granta в Тольятти

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» продолжает работу над новинками, на что указывают шпионские фотографии. Накануне автомобильные папарацци…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости