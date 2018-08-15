Рестайлинговое семейство LADA Granta показали на видео

Российский «АвтоВАЗ» недавно опубликовал официальное фото обновлённого семейства Granta практически в полном составе. На изображении отсутствовала кросс-модификация универсала, хотя компания точно будет выпускать такой автомобиль.

Производство рестайлинговых седана, хэтчбека, лифтбека и универсала LADA Granta уже началось в Тольятти, местный канал ВАЗ-ТВ показал посвященный данному событию репортаж. Все автомобили семейства унаследовали X-стилистику от Vesta и Xray. Изменения затронули оптику, решётку радиатора и передний бампер с хромированными акцентами. Сзади у авто появилась большая надпись LADA, а задний номер передвинули на крышку багажного отсека.

«АвтоВАЗ» пока не рассекретил салон обновлённой Granta. Однако в базе Роспатента появился снимок приборной панели, которой, скорее всего, будет оснащаться эта модель. По неподтвержденным данным, на «топовые» седан и лифтбек планируется устанавливать переднюю панель от Kalina.

Предположительно линейка двигателей не изменится и будет представлена 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами, развивающими 87, 98 и 106 лошадиных сил. Базовый 8-клапанный мотор работает в паре с 5-скоростной МКПП, остальные 16-клапанные двигатели могут сочетаться с «роботом» АМТ или 4-диапазонным «автоматом». Премьера обновлённых LADA Granta состоится в Москве 29 августа.

Яна Васильева