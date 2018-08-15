Ростовчане вновь в шоке от водителя-«подростка»

Очередной инцидент произошел в автобусе Ростова-на-Дону. В центре конфликта оказался водитель-«подросток», который стал довольно популярным не только в своем городе, о нем уже знают тысячи пользователей социальных сетей.

Супружеская пара обвиняет водителя автобуса №96 в том, что он с ними слишком грубо разговаривал, обругал матом и пытался забрать телефон. Когда они заходили в автобус, девушка хотела прислонить телефон для безконтактной оплаты проезда, но а автобусе нет необходимого для этого оборудования. Это было сделано чисто машинально. Водитель же подумал, что его хотят сфотографировать или снять на видео и пришел в ярость. Он попытался забрать телефон и настоятельно просил пару покинуть транспортное средство. Ради этого он даже остановил автобус посреди маршрута.

Этот «подросток» давно привлекает внимание пассажиров автобуса. Он настолько молодо выглядит, что всем кажется, будто он вообще несовершеннолетний. Одна из пассажирок засняла его на видео, которое быстро разлетелось по сети. На него поступали неоднократные жалобы, но полиция встала на защиту парня, так как он уже совершеннолетний и имеет права.