В России предлагаются машины smart в лимитированных сериях

Автомобили smart теперь стали доступны в России в лимитированных исполнениях. В пакет дополнений вошли особый окрас кузова и радиаторной решётке, а также эксклюзивное оформление салона.

Как сообщает пресс-центр российского офиса Mercedes-Benz, в РФ предлагается спецверсия smart Ushuaia Premium Edition. Кузов такого автомобиля окрасили в кипенно-белый цвет, при этом на боковых зеркалах, колёсных дисках и порогах можно увидеть красные элементы. Акценты такого же оттенка «освежили» чёрный салон, появившись на окантовке панели приборов и прострочке кресел.

Помимо этого, для россиян стала доступна программа Brabus tailor made, позволяющая покупателям заказать авто в оригинальном окрасе и с эксклюзивным интерьером. Цветовая палитра для авто расширилась за счёт оттенков «Британский гоночный зеленый», «Шампань», «Синий сапфир» и «Красный кармин». Отметим, что на российском рынке продаются купе и кабриолет smart fortwo, новый smart forfour и его модификация от Brabus.

Согласно статистическим данным агентства «АВТОСТАТ», в России за семь месяцев нынешнего года было реализовано 564 машины марки smart, что на 30% больше, чем за тот же период минувшего года.

Яна Васильева