«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Apple позволит пользователям Siri «настроиться» на свой голос Дочка Петросяна рассказала об отношениях с родителем «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным
| | В России предлагаются машины smart в лимитированных сериях

В России предлагаются машины smart в лимитированных сериях

Сегодня, 11:41

Автомобили smart теперь стали доступны в России в лимитированных исполнениях. В пакет дополнений вошли особый окрас кузова и радиаторной решётке, а также эксклюзивное оформление салона.

Как сообщает пресс-центр российского офиса Mercedes-Benz, в РФ предлагается спецверсия smart Ushuaia Premium Edition. Кузов такого автомобиля окрасили в кипенно-белый цвет, при этом на боковых зеркалах, колёсных дисках и порогах можно увидеть красные элементы. Акценты такого же оттенка «освежили» чёрный салон, появившись на окантовке панели приборов и прострочке кресел. 
Помимо этого, для россиян стала доступна программа Brabus tailor made, позволяющая покупателям заказать авто в оригинальном окрасе и с эксклюзивным интерьером. Цветовая палитра для авто расширилась за счёт оттенков «Британский гоночный зеленый», «Шампань», «Синий сапфир» и «Красный кармин». Отметим, что на российском рынке продаются купе и кабриолет smart fortwo, новый smart forfour и его модификация от Brabus.

 

 

Согласно статистическим данным агентства «АВТОСТАТ», в России за семь месяцев нынешнего года было реализовано 564 машины марки smart, что на 30% больше, чем за тот же период минувшего года.


Яна Васильева
Новости по теме
Ателье Brabus разработало пакет дополнений для нового Mercedes-Benz CLS
Ателье Brabus разработало пакет дополнений для нового Mercedes-Benz CLS

Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет дополнений для нового поколения Mercedes-Benz CLS. Особенностью дополнений стало широкое разнообразие колесных дисков…

Названы ориентировочные цены на Hyundai Solaris 2018 года
Названы ориентировочные цены на Hyundai Solaris 2018 года

Обновленный Hyundai Solaris уже доступна для покупки на южнокорейском авторынке под именем Accent, что позволяет узнать ориентировочные цены на модель для…

Аннет Винклер покинет пост главы Smart
Аннет Винклер покинет пост главы Smart

Руководитель немецкого бренда Smart, подконтрольного автоконцерну Daimler, 58-летняя Анетт Винклер уйдет со своей должности в конце сентября текущего года. Кто…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости