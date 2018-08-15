Дебют кроссовера Haval F7 может состояться уже этой осенью

Автокомпания Great Wall еще в 2016 году заявляла, что собирается выпустить линейку кроссоверов под названием Haval. Причем приставка «Н» будет означать семейный автомобиль, а «F» - расчитан на молодое поколение.

Компания еще давно собиралась выпустить автомобили, которые будет предназначаться специально для молодежи. И вот это свершилось, и уже в сентябре Китай увидит кроссовер Haval F7.

Внешне он практически идентичен прототипу HB-02, который копания представляла еще в 2016 году. У него поменялись только оптика, боковые зеркала и еще пара мелких деталей.

Под капотом автомобиля расположатся два варианта бензиновых турбированных двигателей на 1,5 и 2,0 литров, мощность их составляет 169 и 197 лошадиных сил. Стоимость этого автомобиля составит от 1 миллиона 268 тысяч до 1 миллиона 560 тысяч рублей.