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| | В России продажи Nissan выросли на 4%

В России продажи Nissan выросли на 4%

Сегодня, 12:33

По данным, полученным за июль текущего года, можно сделать вывод, что продажи автомобилей Nissan выросли на 4%. В прошлом месяце россияне приобрели 5 тысяч 691 автомобиль этой марки.

Наиболее популярной моделью оказался Nissan X-Trail. Его приобрело 1 тысяча 358 россиян. Продажи этого автомобиля выросли на 28%. Второе место по популярности досталось автомобилю Nissan X-Trail Qashqai.

Всего за пять месяцев этого года 42 тысячи 998 автомобилей Nissan были реализованы в России. Напомним, что в июне российские дилеры получили обновленный Juke. Стоимость этого автомобиля составляет 1 миллион 200 тысяч рублей.


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