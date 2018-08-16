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| | Новые запреты и поборы: Что ждёт российских автомобилистов в сентябре

Новые запреты и поборы: Что ждёт российских автомобилистов в сентябре

Сегодня, 07:10

1 сентября станет знаковым днём не только для школьников и студентов, но и для водителей. Эксперты рассказали, какие новшества ожидают российских автомобилистов этой осенью.

Уже с 1 сентября камеры начнут фиксировать наличие или отсутствие полиса ОСАГО у автомобилей в дневное время, ночью данные планируется обрабатывать через базу РСА. В случае отсутствия страховки водителю выпишут штраф.

Также осенью ожидается повышение тарифов ОСАГО: для авто категории В базовые значения в случае с физлицами составят 2 746-4 942 рубля, а для юрлиц – 2 058-2 911 рублей. Для среднестатистического автомобилисты стоимость полиса вырастет с 5 800 до 7 800 рублей.

До конца 2018 году в силу вступит законопроект, согласно которому для лиц, не выполняющих требования таможенников об остановке транспорта для проверки товаров и документации, будет предусмотрена административная ответственность. Штраф может составлять от 500 до 800 рублей.

Вскоре должны вступить в силу поправки, направленный на борьбу с фальшивым техосмотром. Штраф для водителей увеличится до 2 000 рублей, а фиксацию отсутствия диагностической карты будут осуществлять камеры.

Процесс контроля технического состояния авто планируется начать записывать на видео. За выдачу карты без прохождения ТО или на неисправный транспорт будут предусмотрены денежные санкции, а пунктам без аккредитации грозит уголовная ответственность.

Наконец, эксперты прогнозируют существенное повышение цен на топливо в сентябре. Ожидается, что литр АИ-95 будет предлагаться за 52-54 рубля.


Яна Васильева
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