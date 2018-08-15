К осени в Краснодаре закончат ремонт 75 километров дорог

В Краснодаре к 1 сентябрю планируют завершить ремонт всех дорог. Приводить в порядок краснодарские дороги начали еще в апреле.

Работы ведутся на 64 участках дороги, общая протяженность которых равняется около 75 километрам. Уже 1 сентября все они будут открыты для проезда, останется только сделать разметку и установить дорожные знаки, но это не будет мешать движению. Уже полностью отремонтировано 21 участок, а на 17 уже практически сделаны все работы. Абсолютно на всех оставшихся участках ремонтные работы пошли в усиленном темпе, чтобы успеть вложиться в намеченные сроки.