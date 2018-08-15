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| | К осени в Краснодаре закончат ремонт 75 километров дорог

К осени в Краснодаре закончат ремонт 75 километров дорог

Сегодня, 10:43

В Краснодаре к 1 сентябрю планируют завершить ремонт всех дорог. Приводить в порядок краснодарские дороги начали еще в апреле.

Работы ведутся на 64 участках дороги, общая протяженность которых равняется около 75 километрам.  Уже 1 сентября все они будут открыты для проезда, останется только сделать разметку и установить дорожные знаки, но это не будет мешать движению. Уже полностью отремонтировано 21 участок, а на 17 уже практически сделаны все работы. Абсолютно на всех оставшихся участках ремонтные работы пошли в усиленном темпе, чтобы успеть вложиться в намеченные сроки.


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