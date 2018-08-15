Ателье Rowen сделало минивэн Toyota Alphard брутальным

Японские мастера тюнинга наделили и без того эффектный Toyota Alphard «безумной» внешностью. Автомобиль выглядит так, словно он входит в команду трансформеров-десептиконов.

Японское тюнинг-ателье Rowen International представило минивэн Toyota Alphard со своим пакетом доработок. Уже в стандартном виде этот автомобиль может удивить своей внешностью, но после модернизации он стал поистине «безумным». Фанаты фильма «Трансформеры» наверняка увидят в этой машине черты десептиконов.

Минивэн Toyota Alphard получил от тюнинг-ателье Rowen агрессивный обвес, эффектные колесные диски и пневматическую подвеску. Последняя позволила существенно уменьшить клиренс транспортного средства. В состав обвеса вошли передний бампер со светодиодными огнями, большой спойлер на крыше, боковые юбки, задний диффузор и встроенный в него противотуманный фонарь по центру.

Пневматическая подвеска позволяет регулировать клиренс тюнингованного Toyota Alphard. На 21-дюймовые колесные диски установлены шины Falken Azenis FK453. Также для автомобиля предусмотрена спортивная выхлопная система с четырьмя патрубками.

На данный момент в Rowen ничего не говорят о стоимости тюнинг-пакета для Toyota Alphard, и о его выходе на рынок.

Иван Головин