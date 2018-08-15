Renault запускает поставки автомобилей из России в Монголию

Компания Renault начала экспортировать автомобили из России в Монголию. Роль официального дилера в этой стране на себя взяла фирма Monnis Motors.

На монгольском рынке станут доступны Renault Logan, Duster, Kaptur, Sandero и Sandero Stepway российского производства. Их реализацией займётся основанная в 1998 году компания Monnis Motors, которая остаётся одной из ведущих в автомобильной области в Монголии.

В дилерском центре Monnis Motors будут оказываться услуги по продаже новых машин, обслуживанию по гарантии и после её окончания. Автоцентр имеет передовое оборудование и свой склад запчастей, а обслуживанием занимаются высококвалифицированные специалисты.

Напомним, по данным агентства «АВТОСТАТ», российского подразделение Renault за первую половину нынешнего года отправила свыше 7 000 авто, выпущенных в РФ, на экспорт.

Сегодня французкий автопроизводитель поставляет в другие страны все модели, которые сходят с конвейеров российских предприятий. Больше всего из России экспортируют Renault Kaptur и Duster.

Яна Васильева