«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Apple позволит пользователям Siri «настроиться» на свой голос Дочка Петросяна рассказала об отношениях с родителем «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным
| | Renault запускает поставки автомобилей из России в Монголию

Renault запускает поставки автомобилей из России в Монголию

Сегодня, 10:49

Компания Renault начала экспортировать автомобили из России в Монголию. Роль официального дилера в этой стране на себя взяла фирма Monnis Motors.

На монгольском рынке станут доступны Renault Logan, Duster, Kaptur, Sandero и Sandero Stepway российского производства. Их реализацией займётся основанная в 1998 году компания Monnis Motors, которая остаётся одной из ведущих в автомобильной области в Монголии.
В дилерском центре Monnis Motors будут оказываться услуги по продаже новых машин, обслуживанию по гарантии и после её окончания. Автоцентр имеет передовое оборудование и свой склад запчастей, а обслуживанием занимаются высококвалифицированные специалисты.
Напомним, по данным агентства «АВТОСТАТ», российского подразделение Renault за первую половину нынешнего года отправила свыше 7 000 авто, выпущенных в РФ, на экспорт.

Сегодня французкий автопроизводитель поставляет в другие страны все модели, которые сходят с конвейеров российских предприятий. Больше всего из России экспортируют Renault Kaptur и Duster.


Яна Васильева
Новости по теме
В сеть попали изображения обновлённых Renault Logan и Sandero
В сеть попали изображения обновлённых Renault Logan и Sandero

Французская компания Renault собирается провести очередной рестайлинг седана Logan и хэтчбека Sandero. В сеть "просочились" патентные изображения машин 2019…

Продажи Renault в России выросли на 17% в феврале
Продажи Renault в России выросли на 17% в феврале

Российские автолюбители в прошлом месяце приобрели 11 268 автомобилей марки Renault, что на 17% превосходит прошлогодний показатель. С начала текущего года в…

Свежие генерации Logan и Sandero разработают на новой архитектуре
Свежие генерации Logan и Sandero разработают на новой архитектуре

При смене генераций у французских Renault Logan и Renault Sandero, которая ожидается к 2020 году, произойдут серьезные перемены. Авто построят на новой…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости