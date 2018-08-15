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| | Грузовик против автобуса: На трассе М-4 «Дон» под Воронежем произошла смертельная авария

Грузовик против автобуса: На трассе М-4 «Дон» под Воронежем произошла смертельная авария

Сегодня, 10:01

Магистраль стала средоточием ДТП. В этот раз пострадавших, согласно предварительной информации, 6 человек, среди них один ребенок. Всех уже везут в больницу.

 

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон», что привело к человеческим жертвам. В отчетности спасателей, прибывших на место происшествия, значится, что речь идет об одном погибшем. Зафиксирована смертельная авария была на 610 километре трассы в Бобровском районе.

«Водитель автобуса, уроженец Крыма, вовремя не затормозил и влетел на полной скорости во впереди ехавший «КамАЗ», груженный зерном. Эти сведения подтвердили также и пассажиры, которые заявили, что водитель не только превышал скорость, но и не соблюдал безопасную для движения на трассе дистанцию. От удара о грузовик скончалась 43-летня женщина, пассажирка автобуса. Всех раненых уже отвезли в Бобровскую центральную больницу. Шофер грузовика серьезных травм не получил», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пассажиры также отмечают, что водитель, когда фура с зерном на спуске стала притормаживать, «то ли курил, то ли смотрел в телефон», потому на дорогу внимания не обращал совершенно.


Николай Офицеров
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