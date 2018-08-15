«Заправки злят Путина»: Россияне подозревают придорожные АЗС в сговоре

Автомобилисты юга России уверены, что «Газпром» и «Роснефть» не хотят продавать газ россиянам, пытаясь нажиться на подорожавшем бензине.

На страницах различных сообществ для автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» пользователи обсуждают работу АЗС, расположенных вдоль крупных федеральных трасс России. Пользователи отметили, что очень часто на заправках попросту нет газа, а ситуация особо актуальная для жителей Ростовской области и Краснодарского края.

Водители уверены, что заправочные станции сетей «Газпром» и «Роснефть» умышленно не продают газ. Машины с ГБО работают и на бензине, который после подорожания более выгодно продавать.

При этом отмечается, что на небольших заправках газ чаще всего есть в наличии, что также подозрительно, считают автомобилисты. Один из водителей в паблике «Подслушано у водителей Ростова» сообщил, что часто видит цистерны с газом на заправках «Газпрома», но при этом купить топливо невозможно.

Другие пользователи уверены, что подобными действиями заправки злят Путина. На последней прямой линии президент отметил, что России невыгодно развивать сегмент электрокаров, ведь страна владеет огромными запасами газа, который также является экологически чистым топливом.

Васисуалий Мурчалов