Geely привезёт в Россию новый кроссовер SX11

Китайский автопроизводитель Geely намерен презентовать новый кроссовер SX11 на Московском автосалона, который стартует 29 августа. В настоящее время компактная новинка проходит сертификацию.

В основу Geely SX11 легла новая архитектура BMA, при этом китайский кроссовер многие технические решения унаследует от Volvo XC40. «Китаец» достигает в длину 4 330 мм, ширина составляет 1 800 мм, а высота равна 1 609 мм, при этом размер колёсной базы 2 600 мм.

Над дизайном автомобиля работал экс-дизайнер шведской Volvo Питер Хорбери. Под капотом кроссовера разместится абсолютно новый 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей в 177 лошадиных сил.

Покупатели смогут выбирать между 5-ступенчатой механической трансмиссией и вариатором, тип привода только передний. В список оснащения нового Geely SX11 войдут адаптивный круиз-контроль, система помощи при старте на подъёме, полный электропакет, опция мониторинга по периметру кузова, стереосистема и панорамная крыша.

Яна Васильева