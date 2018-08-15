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| | Кроссовер Audi RS Q3 показался на тестах в финальном виде

Кроссовер Audi RS Q3 показался на тестах в финальном виде

Сегодня, 10:03

Мощнейший вариант Audi Q3 с приставкой RS в названии вышел на тесты на трассе Нюрбургринг в предсерийном виде. В распоряжении «заряженного» кроссовера может оказаться 400 лошадиных сил.

В сеть попали шпионские фотографии нового Audi RS Q3, на которых видно, что новинка обзавелась овальными патрубками выхлопной системы, подобно другим автомобилям от Audi Sport. Высокопроизводительную новинку также можно узнать по большим воздухозаборникам, увеличенным колёсным аркам, массивным дискам колёс, крупному заднему спойлеру и заниженной подвеске.

Испытываемый автомобиль получил каркас безопасности, однако на конвейер автомобиль, разумеется, отправиться с обычным салоном.  Новый Audi RS Q3 предложат с 2,5-литровым турбомотором, который уже применялся на моделях RS3 и TT RS. На упомянутых авто этот двигатель развивал 400 лошадиных сил при 480 Нм крутящего момента, примерно такой же окажется мощность RS Q3.

 

 

 

Не так давно состоялась премьера стандартного кроссовера, а тесты самой производительной версии намекают на её скорый дебют. Скорее всего и «средний» вариант SQ3, и RS Q3 рассекретят в 2019 году.


Яна Васильева
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