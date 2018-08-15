Обновленный кроссовер Chevrolet Trax вывели на тесты

Известный автомобильный бренд Chevrolet начал тестировать новый кроссовер Trax. Шпионы уже успели выложить в сеть сделанные снимки.

Рассматривая эти фотографии, эксперты сказали, что этот автомобиль является уменьшенной версией кроссовера Blazer. Однако, некоторые рынки мира его знают под названием Tracker. Когда же Chevrolet Trax выйдет на мировой авторынок, не известно, но точно не раньше следующего года.

Все удивились, когда узнали, что компания тестирует этот кроссовер, так как последнее обновление он получил только в прошлом году. Тесты Chevrolet Trax проходят в США, недалеко от Детройта.

Тестируют кроссовер под хорошим слоем камуфляжа, но это не помешало экспертам заметить, что он слишком поход на Blazer. Предполагается, что на Trax установят 1,4-литрвый двигатель, который будет иметь довольно высокую мощность, а также он сможет работать как с девятиступенчатым «автоматом», так и с шестиступенчатой КПП.