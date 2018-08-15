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| | Москвич нашёл сомнительный «короткий путь» в Крым и рассказал, сколько стоит поездка

Москвич нашёл сомнительный «короткий путь» в Крым и рассказал, сколько стоит поездка

Сегодня, 08:18

Столичный автомобилист подробно рассказал о пути в Крым, минуя украинский КПП «Чонгар».

Автомобилист из Москвы рассказал, что предложенный «короткий путь» на 300 километров длиннее, чем путешествие через КПП «Чонгар». Преимуществами такой поездки названы отсутствие необходимости дважды пересекать границу с Украиной, а также «красивые пейзажи за окном».

Ещё одним сомнительным плюсом такой поездки автор поста назвал хорошее качество дороги по пути в Крым. Вместе с тем пользователи соцсетей отметили, что большая часть пусти будет пролегать по трассе М4 «Дон», которая имеет дурную славу.

Автор заметил, что ехать стоит по обновленной М4-Е115, которая недавно ремонтировалась, но имеет большое количество платных участков. В среднем за проезд по «платкам» придётся выложить 2 000 рублей в обе стороны.

После прохождения Крымского моста москвич советует автомобилистам вести себя аккуратно на дороге – местные водители грубо нарушают ПДД, «подрезая» машины. Для путешествия в Ялту стоит выбрать трассу А17.

Московский автомобилист подсчитал, что в среднем стоимость бензина для путешествия в обе стороны составит 12 000 рублей, но сумма может различаться в зависимости от автомобиля.


Васисуалий Мурчалов
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