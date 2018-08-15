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| | В Воронеже запретили парковку на улице Меркулова на ночь

В Воронеже запретили парковку на улице Меркулова на ночь

Сегодня, 07:20

В ночь на 15 августа в Воронеже было ограничено движение по улице Меркулова. Сообщение, предупреждающее об этом местных водителей, появилось на официальном портале мэрии города.

Помимо ограничения движения от перекрёстка с улицей Героев Стратосферы до предприятия «Воронежсинтезкаучук» на данном участке временно запретили парковку. Ограничение начало действовать 14 августа в 23:00, при этом его снимут 15 августа в 10:00.

Причиной принятых мер стала доставка на упомянутое предприятие очень крупного груза. Скорее всего, именно эти грузовики видели автомобилисты на тамбовской трассе на подъезде к Воронежу.

Так, в одном из пабликов для воронежских водителей появился пост о том, что на «тамбовке» сотрудники ДПС частично перекрыли две полосы дороги, из-за чего образовалась пробка.


Яна Васильева
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