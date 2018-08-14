Белгородца наказали за перевозку пассажиров вне кабины

Горожанин развлекал друзей, катая их «верхом» на автомобиле, благодаря чему стал «героем интернета», но в Сети на него наткнулись стражи порядка.

Сотрудники белгородской полиции занимались мониторингом соцсетей, и обнаружили видеоролик, в котором автомобилист перевозил своих пассажиров вне кабины транспортного средства. В сюжете можно увидеть, как люди, стоящие в полный рост в проеме двери машины ВАЗ 2114, веселятся на проезжей части.

Известно, что видеоролик был снят утром 11 августа. Автомобилем управлял 22-летний белгородец. Машина двигалась по улице Попова от проспекта Славы в сторону улицы Победы.

Стражи порядка вышли на нарушителя ПДД. Молодой человек был оштрафован на 1 000 рублей на основании ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля».

Иван Головин