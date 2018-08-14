Полиция задержала водителя, на смерть задавившего пьяного мужчину под Воронежем

В воскресенье, 12 августа Подгоренском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в 22:00 на пятом километре трассы Подгоренский – Авдеевка.

Отмечается, что 33-летний владелец автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на 32-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения спал на дороге. Рядом с мужчиной обнаружили бутылку из спиртного напитка. Пешеходу нанесены смертельные ранения и он умер на месте.

33-летний правонарушитель был задержан полицейскими. В отношении мужчины открыто уголовное производство. Расследование дела продолжается. Правоохранители занимаются сбором информации обо всех причинах ДТП.

Дмитрий Павличко