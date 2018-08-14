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| | Brabus построил 600-сильный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 S

Brabus построил 600-сильный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 S

Сегодня, 16:46

Известное немецкое тюнинг-ателье Brabus доработало небольшой премиальный кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 S. В России стандартное исполнение кроссовера обойдется от 7 600 000 рублей.

Mercedes-AMG GLC 63 S от Brabus обзавелся фирменным карбоновым аэродинамическим обвесом, колесными дисками размером от 19 до 22 дюймов, спортивными аксессуарами салона. Интерьер обшили кожей и алькантарой, которое исполняют в любых цветовых акцентах в зависимости от предпочтений покупателя.

 

 

 

Подкапотное пространство тюнингованного Mercedes-AMG GLC 63 S занимает 8-цилиндровый бензиновый мотор с производительностью в 600 лошадиных сил. Агрегат форсировали на 90 «лошадок» за счет внедрения нового блока управления двигателем и спортивной системы выхлопа. Лучшая управляемость автомобиля обеспечивается заниженной подвеской.


Дмитрий Павличко
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