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От Редактора

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| | Ford работают над авто для шопинга

Ford работают над авто для шопинга

Сегодня, 20:00

Автопроизводитель Ford исследовал потребительный рынок разных стран. В результате инженеры работают над созданием удобного и полезного автомобиля, для потребителей автобренда, которым стало авто для шопинга.

Специалисты отметили, что в современном мире самым необходимым автомобилем станет шопингомобиль. По результатам исследования отношение к закупкам постоянно меняется, однако эксперты разобрались в тенденциях.

55% респондентов отметили, что процесс шопинга является способом отдыха, при этом больше всего любят покупки молодежь. Специалисты отметили, что5 0% покупателей не просто не радуются приобретенным вещам, а даже остаются недовольными.

Поскольку много покупателей Ford предпочитают ходить за покупками, то специалисты разработают удобную новинку. Несмотря на то, что половина респондентов отдают предпочтение онлайн-покупкам, бренд подготовит удобное авто со специальными функциями.


Татьяна Рязанская
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