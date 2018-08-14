Ford работают над авто для шопинга

Автопроизводитель Ford исследовал потребительный рынок разных стран. В результате инженеры работают над созданием удобного и полезного автомобиля, для потребителей автобренда, которым стало авто для шопинга.

Специалисты отметили, что в современном мире самым необходимым автомобилем станет шопингомобиль. По результатам исследования отношение к закупкам постоянно меняется, однако эксперты разобрались в тенденциях.

55% респондентов отметили, что процесс шопинга является способом отдыха, при этом больше всего любят покупки молодежь. Специалисты отметили, что5 0% покупателей не просто не радуются приобретенным вещам, а даже остаются недовольными.

Поскольку много покупателей Ford предпочитают ходить за покупками, то специалисты разработают удобную новинку. Несмотря на то, что половина респондентов отдают предпочтение онлайн-покупкам, бренд подготовит удобное авто со специальными функциями.

Татьяна Рязанская