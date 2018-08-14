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| | Показан тестовый прототип кроссовера BMW X6 третьего поколения

Показан тестовый прототип кроссовера BMW X6 третьего поколения

Сегодня, 22:00

Фотографии купеобразного вседорожника BMW X6 показал портал motor1. Их сделал один из читателей сайта, заставший автомобиль, когда он испытывался в США.

motor1 проинформировал, что тестовый прототип кросс-купе BMW X6 попался «фотошпиону» в Южной Каролине, США. Автомобиль в камуфляже тестировался в районе городка Чарльстон. Примечательно, что недалеко от места, где испытывался вседорожник, находится предприятие BMW, на конвейере которого стоят модели X3, X4, X5 и X6.

BMW X6 третьего поколения тестировался облаченным в черную пленку с неровными белыми линиями. Невзирая на маскировку, можно увидеть, что место для номерного знака на корме кросс-купе переместили существенно ниже, чем у нынешнего вседорожника. На багажной двери и задней кромке крыши новинки имеются небольшие спойлеры. Задние фонари автомобиля напоминают фонари нового X4.

Внешность нового BMW X6 на испытаниях в США скрывала не только пленка. На прототип были установлены фальш-панели, исказившие форму кузова, и потому «шпионские» фотографии не дают полного представления об экстерьере автомобиля.

 

 

 

 

Характеристики нового BMW X6 не озвучиваются. Ожидается, что автомобиль переймет от нового X5 силовую линейку. Презентация автомобиля состоится в следующем году.


Иван Головин
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