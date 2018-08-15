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| | KIA привезет на Московский автосалон четыре новинки

KIA привезет на Московский автосалон четыре новинки

Сегодня, 05:00

29 августа текущего года открывается Московский автосалон, на котором многие автопроизводители привезут несколько новинок. Не обойдет эта выставка стороной и корейскую компанию KIA, которая привезет на мотор-шоу четыре свои новинки.

Прежде всего следует заострить внимание на хэтчбеке KIA Ceed, в основу которого легла совершенно новая архитектура. За автомобиль придется выложить от 949 000 до 1 459 900 рублей. Подкапотное пространство нового KIA Ceed займут моторы объемом 1,4 и 1,6 литра с производительностью 100, 128 и 140 лошадиных сил. Агрегаты приводятся в действие 6-скоростной МКПП, АКПП и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Еще приедет новый универсал KIA Ceed Sportwagon, стоимость которого рассекретят позже.

 

Также на выставке покажут новый седан KIA Cerato, обустроенный бензиновыми 1,6-литровым 128-сильным агрегатом и 2-литровым 4-цилиндровым 150-сильным двигателем. Далее стоит отметить рестайлинговый кроссовер KIA Sportage, который выйдет на авторынок в четвертом квартале текущего года. Машину оснастят 2,4-литровой установкой с отдачей 184 «лошадок». Также предусмотрен 2-литровый турбированный дизель, работающий в тандеме с 8-скоростной АКПП.


Дмитрий Павличко
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