Самостоятельная Cupra первым представит кросс-купе

Относительно недавно бренд Cupra производитель Seat объявил самостоятельным. Алехандро Месонеро-Романоса уточнил, что первой самостоятельной моделью будет представлен кроссовер в кузове купе.

Алехандро Месонеро-Романоса является главным дизайнером компании Cupra. Специалист отметил, что решение первое собрать кросс-купе было принято давно, еще когда приняли решение выделить самостоятельный суббренд.

В планах Seat новый автобренд Cupra развивать постепенно. Планируется, что в начале в основу моделей будут брать актуальные авто материнской компании, а первой самостоятельной новинкой станет кросс-купе, который представят только в конце 2019 года. Специалисты отметили, что новинку в кузове купе позднее могут использовать как базу для моделей Seat.

Главный дизайнер Месонеро-Романоса отметил, что разработкой кросс-купе Cupra занималась отдельная команда. На данный момент, бренд не сообщил как будет называться модель, а также дата дебюта.

Татьяна Рязанская