В Омске на два дня перекроют движение в Ленинском округе

15 августа текущего года в Омске В Ленинском округе перекроют проезд автомобильного транспорта. Такой информацией поделился пресс-центр городской администрации.

Временные ограничения проезда сделают В Ленинском округе на 12-й Пролетарской улице и Сухом пролете на площадке от улицы Калинина до Шаумяна. Данный участок закроют для транспортного сообщения 15 августа с 00:00 до 06:00. Также дорога будет перекрыта и 16 августа с 00:00 до 06:00. Перекрытие дорог связано с ремонтом на железнодорожном переезде.

Водителям необходимо использовать 1-й Советской улицей и улицей 1-й Красной звезды для объезда. Филиал компании «РЖД» должен поставить временные дорожные знаки, которые проинформируют автолюбителей о проведении ремонтных работ.

Дмитрий Павличко