Рассекречены технические характеристики полицейского Ford Explorer

Новинка получила название Ford Police Interceptor. Силовую линейку спецмашины на базе нового Explorer представят три установки, в том числе, комбинированный агрегат.

Порталом Jalopnik рассекречены технические характеристики полицейского внедорожника Ford Explorer. Сайт сообщает, что спецмашина называется Ford Police Interceptor. Силовую линейку автомобиля представят бензиновая установка EcoBoost V6 3.0, мотор V6 3.3 и комбинированный агрегат на основе двигателя V6 3.3.

Для полицейского Ford Police Interceptor разработана соответствующая ливрея кузова. Автомобиль оборудован сигнальными огнями на крыше и в передней части кузова. Также для машины предусмотрены улучшенная тормозная система и мониторинг слепых зон. Официально полицейский внедорожник должен дебютировать в следующем году.

Также в 2019 году американцы могут показать в Детройте стандартную версию следующей генерации модели Ford Explorer. Шестое поколение вседорожника основывается на модульном заднеприводном шасси CD6.

В силовой линейке нового Ford Explorer окажется турбодвигатель EcoBoost тягой 284 л.с., который используется на актуальной генерации машины. Американцы отказались от нынешнего V6 3.5 отдачей 294 л.с., и заменят его более мощным двигателем 3.3.

Также новый Ford Explorer лишится нынешнего «топового» дважды турбированного 3.5. Вместо него будет использоваться мотор тягой 400 л.с. Он займет подкапотное пространство ST-версии модели. Все версии машины получат 10-АКПП.

Иван Головин