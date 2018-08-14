Chevrolet Corvette оснастят активной активной аэродинамикой

Компания Chevrolet представила новый Corvette, которую оснастили активной аэродинамикой. Суперкар получил регулируемые заслонки воздуховодов, кроме того, водитель сможет управлять положением боковых «юбок» и спойлером.

General Motors получили патент на активную аэродинамику с тремя движимыми элементами, которую получит суперкар Chevrolet Corvette. Движимые элементы будут управлять потоком воздуха вокруг авто, что улучшит аэродинамику и позволит ускорить авто, благодаря большой прижимной силе и усиленной управляемости.

Chevrolet Corvette оснастят движимыми заслонками воздуховодов на капоте и крыше, которые будут разгонять воздух. Регулируемые «юбки» по бокам будут направлять воздух вокруг задних колес и снизят сопротивление. Задний спойлер будет двигать электроника, которая оптимизирует высоту и угол, опираясь на скорость и угол поворота авто.

Стало известно, что помимо Chevrolet Corvette активные аэродинамические элементы получат и другие модели бренда, как в актуальном так и в будущем поколении.

Татьяна Рязанская