Седан Aurus Senat будет сниматься в фильме «Притяжение-2»

Федор Бондарчук приступил к съемкам второй части фильма «Притяжение», который является самой кассовой кинокартиной снятой в России. В кино снимется седан Aurus Senat проекта «Кортеж».

В этом году НАМИ представил автомобили проекта «Кортеж», которые будут предлагать под брендом Aurus. Стало известно, что во второй части кассового кино снимется новый седан. Съемки фильма «Притяжние-2» будут засекречены, однако известно, что события будут происходить за городом. Бюджет кинокартины составил 700 млн рублей. Уже в этом году состоится премьера.

Aurus Senat построен на Единой модульной архитектуре, которую разработали в РФ. Линейке бренда также числится минивэн Arsenal и внедорожник Commandant. Официальная презентация минивэна и седана состоится уже в конце месяца на автошоу в Москве.

За продажу Aurus будет отвечать специальное предприятие. Денис Мантуров, глава Минпромторга, отметил, что модели будут дороже конкурентов, однако будет дешевле аналогичных моделей по типу Rolls-Royce и Bentley.

Татьяна Рязанская