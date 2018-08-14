В Воронеже женщина сбила мотоциклиста с пассажиром

Вечером 13 августа в понедельник под Воронежем женщина за рулем Chevrolet Niva сбила мотоцикл в Семилуках. За рулем двухколесного транспорта был парень 17 лет, кроме того он вез второго парня.

Авария произошла в Семилуках на ул. Ленина. В результате ДПТ вчера около шести вечера пострадали пассажиры мотоцикла. За рулем внедорожника Chevrolet Niva была женщина 25 лет.

Женщина на Chevrolet Niva разворачивалась и сбила двухколесный транспорт. Водитель внедорожника не пропустила мотоцикл, у которого было преимущество. Водитель 17 лет и пассажир 16 лет получили многочисленные травмы.

В результате пассажиров мотоцикла госпитализировали. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследования и уточняют подробности происшествия.

Татьяна Рязанская