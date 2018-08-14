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| | «АвтоВАЗ» отправил в производство обновленное семейство LADA Granta

«АвтоВАЗ» отправил в производство обновленное семейство LADA Granta

Сегодня, 12:51

«АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска автомобилей линейки LADA Granta, которая состоит из пяти моделей.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал о том, что обновленное семейство LADA Granta будет состоять из седана, лифтбека, хэтчбека, универсала и кросс-универсала. Теперь стало известно, что стартовало их производство.

Руководство компании «АвтоВАЗ» убеждено, что обновленное семейство LADA Granta привлечет новых покупателей, так как в машинах линейки сочетаются передовой дизайн, надежность и ценник.

Недавно «АвтоВАЗ» показал в интернете официальные изображения обновленного седана LADA Granta. После этого стало ясно, что производитель проектирует рестайлинговые машины семейства с применением так называемого «Х-дизайна», который хорошо просматривается в передней части новинок.

В конце августа в Москве состоится мотор-шоу, на котором будет представлено порядка 15 новинок от компании «АвтоВАЗ». В их числе окажутся и автомобили обновленного семейства LADA Granta.

 

Впервые общественность увидела машины линейки Granta в 2010 году на мотор-шоу в Москве. Сейчас самая доступная версия «Гранты» предлагается за 410 000 рублей.


Иван Головин
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