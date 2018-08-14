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| | В Самарской области произошло смертельное ДТП

В Самарской области произошло смертельное ДТП

Сегодня, 12:35

Вчера 13 августа под Самарой на трассе на выезде из города произошло ужасное ДТП. В результате того, что перевернулась иномарка, скончалась женщина.

Авария произошла с китайской иномаркой Geely в 13:05. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу. А оттуда уже попал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В момент аварии в машине сидела 16-летняя девушка и 40-летняя женщина. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Однако девушку с полученными травмами увезли в больницу. А женщина умерла на месте сразу.


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