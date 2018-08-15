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| | Обновленный Peugeot 408 будут предлать только с турбомоторами

Обновленный Peugeot 408 будут предлать только с турбомоторами

Сегодня, 07:00

Французский автопроизводитель Peugeot раскрыл подробности об обновленном Peugeot 408 для Китая. В моторной линейке модели останутся только турбированные силовые установки, которые работают в паре с АКПП на шесть скоростей.

Рестайлинговый Peugeot 408 для Китая будут предлагать с турбомоторами THP объемом 1,2 литра производительностью 136 «лошадей» при моменте силы в 230 Нм, объемом 1,6 литра с отдачей в 167 «лошадей» и крутящим моментом в 245 Нм. В качестве трансмиссии будут предлагать только шестискоростую коробку-автомат.

В результате обновленный Peugeot 408 лишится атмосферной силовой установки. Модель получила новые бампера, переработанный дизайн капота и решетки радиатора, а также модифицированными фарами. Кроме того, клиентам стали предлагать в кузове, окрашенном синей эмалью, а также бежевым салоном.

 

 

В продажу Peugeot 408 с обновлениями в Китае поступит уже 29 августа, однако стоимость модели пока не известна.


Татьяна Рязанская
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