Автоэксперты составили ТОП-10 брендов на рынке Москвы первого полугодия 2018 года

Автоэксперты составили ТОП-10 брендов на рынке Москвы по результатам продаж авто в первом полугодии 2018 года. Рейтинг самых популярных марок столицы России с большим отрывом возглавила южнокорейская KIA.

По итогам первого полугодия в Москве было приобретено 112 000 авто, что превышает показатели 2017 года на 14,9%. Специалисты отметили, что в июне рынок столицы вновь показал прирост на 8,6% до 19 000 авто.

С большим отрывом ТОП-10 брендов первых шести месяцев 2018 года возглавил 2018 года возглавил KIA, продажи компании выросли на 33,3% до 18 400 машин. Далее в рейтинге оказался Hyundai, продажи которого выросли на 1,6% до 12 000 ед. Тройку лидеров авторынка Москвы замкнул Volkswagen с приростом в 19,6% до 8 900 шт.

На четвертом месте оказалась Skoda с приростом в 10,4% до 7 596 машин. Пятерку лидеров замыкает Toyota с наименьшим приростом в 1,2% до 7 101 авто. Шестую строчку занял немецкий Mercedes-Benz, продажи которого в первом полугодии 2018 года составили 6 782 шт., что на 7,8% больше показателей 2017 года.

Далее среди автобрендов в период с января по июнь 2018 года оказался Renault с приростом в 16% до 6 504 машин. Следом Nissan с увеличением спроса в 12,3% до 6 326 авто. Замыкают ТОП-10 BMW и LADA. Продажи первого бренда выросли на 21% до 5 648 ед., а второго на 14% до 5 183 шт.

Татьяна Рязанская