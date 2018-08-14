Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

«Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение
| | Уральская ФАС проверяет маршрутчиков на сговор

Уральская ФАС проверяет маршрутчиков на сговор

Сегодня, 11:06

Уральская ФАС обратилась к жителям города Челябинск с просьбой. Им необходимо собрать необходимую информацию, чтобы обвинить маршрутчиков в намеренном сговоре.

В период с 1 ноября прошлого года до 31 января 2018 года на шестнадцати маршрутах города проезд поднялся с 23 до 25 рублей без каких-либо причин.  Таким образом перевозчики нарушили антимонопольный закон. Поэтому собираются возбуждать дела в отношении сразу тридцати компаний. Однако «Общественный городской транспорт» заявляет, что никакого повышения цен не было.

Для того, чтобы добиться справедливости, жителей Челябинска просят ответить на три вопроса в форме анкеты на официальном сайте организации.


Новости по теме
Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами
Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами

Пассажиры маршрутных такси в Сызрани жалуются на водителей. Недавно горожане стали свидетелями странной реакции одного из маршрутчиков. Предоставленные мелкие…

Онлайн-кассы привели к образованию гигантских очередей в метро Екатеринбурга
Онлайн-кассы привели к образованию гигантских очередей в метро Екатеринбурга

 Длинные очереди были зафиксированы на станциях «Уралмаш», «Уральская», «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая». Эта проблема возникла сразу по нескольким…

Жители Туймазы должны собирать деньги, чтобы устроить себе праздник
Жители Туймазы должны собирать деньги, чтобы устроить себе праздник

Представители администрации города Туймазы в Республике Башкортостан удивили жителей своей просьбой. Для общественных празднований в честь завершения полевых…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости