Уральская ФАС проверяет маршрутчиков на сговор

Уральская ФАС обратилась к жителям города Челябинск с просьбой. Им необходимо собрать необходимую информацию, чтобы обвинить маршрутчиков в намеренном сговоре.

В период с 1 ноября прошлого года до 31 января 2018 года на шестнадцати маршрутах города проезд поднялся с 23 до 25 рублей без каких-либо причин. Таким образом перевозчики нарушили антимонопольный закон. Поэтому собираются возбуждать дела в отношении сразу тридцати компаний. Однако «Общественный городской транспорт» заявляет, что никакого повышения цен не было.

Для того, чтобы добиться справедливости, жителей Челябинска просят ответить на три вопроса в форме анкеты на официальном сайте организации.