Chery представила интерьер нового седана Chery Arrizo GX

Китайский автопроизвдитель Chery разработала новую модификацию Arrizo GX в кузове седан, который поступи на рынок осенью текущего года. Представители бренда рассекретили интерьер новинки.

Отметим, что в апреле состоялась презентация Chery Arrizo GX во время автосалона в Пекине, однако тогда компания показала только внешность. Теперь представители бренда опубликовали фото салона седана.

Седан Chery Arrizo GX получит фирменное исполнение интерьера, а также ряд уникальных элементов. Модель оснастили сенсорным блоком управления системой кондиционирования, частично оцифрованной панелью приборов, а также большим сенсорным экраном комплекса мультимедиа.

В основу Arrizo GX легла архитектура M1X совместного производства с Jaguar Land Rover. Передняя часть седана частично напоминает Tiggo 8. Авто получило следующие размеры: длина – 4 700 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 482 мм, расстояние между осями 2 670 мм.

В движение модель приводит двигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 147 «лошадей». В качестве трансмиссии предложат МКПП на пять скоростей или CVT. Переднеприводная модель по предзаказу доступна за 80 000 юаней или 739 000 рублей.

Татьяна Рязанская