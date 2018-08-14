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| | «Будет как в ДНР»: В России бензин может подорожать до 53 рублей

«Будет как в ДНР»: В России бензин может подорожать до 53 рублей

Сегодня, 13:13

Инсайдеры в социальных сетях делятся неутешительными прогнозами, но официально такая информация пока не подтверждена.

На минувшей неделе в СМИ появилось сообщение о том, что ростовский автомобилист сообщил о скором подорожании бензина в России. Мужчина написал, что один его знакомый работает водителем бензовоза, который поставляет топлива в самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Отмечается, что экспедитор доставил в Донецк уведомление о том, что вскоре топливо из России будет поставляться по цене в 57 рублей за бензин марки АИ-95.

Отмечается, что подорожание прежде всего связано с тем, что с 17 августа нынешнего года бензин прибавит в цене и в России.

Стоит отметить, что сегодня на донецких АЗС литр 95-го бензина стоит 52 рубля, а за АИ-92 необходимо выложить 51 рубль. Дизельное топливо реализуется по цене в 53 рубля за литр, а газ и вовсе сложно отыскать на заправках.

Вчера, 13 августа, схожей информацией поделился ещё один житель Ростова. «Будет, как в ДНР» - сообщил мужчина со ссылкой на собственные источники. Ростовчанин рассказал, что в России топливо подорожает до 53 рублей уже через несколько дней.


Васисуалий Мурчалов
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