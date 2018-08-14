Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

«Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение
| | Продажи Toyota в России выросли в июле на 22%

Продажи Toyota в России выросли в июле на 22%

Сегодня, 10:25

Японский машиностроительный гигант входит в пятерку самых влиятельных игроков на авторынке РФ.

Жители России за июль текущего года приобрели 9 737 автомобилей марки Toyota. Данный результат превышает прошлогодний показатель за аналогичный месяц на 22%. Японский бренд является пятым в списке самых востребованных марок на первичном авторынке РФ с долей в 6,8%.

Моделью Toyota №1 в России остается бизнес-седан Camry. Его июльские продажи в РФ составили 3 364 единицы. Спрос на автомобиль в стране вырос в годовом сравнении на 13%. В апреле в стране начались продажи новой генерации машины, стоимость которой составляет от 1 399 000 рублей.

На втором месте в России среди моделей Toyota оказался кроссовер RAV4. Его июльские продажи в РФ составили 2 988 единиц. Положительная динамика модели в стране в годовом сравнении составила 12%.

 

 

Напомним, в прошлом месяце в России появилось кросс-купе Toyota C-HR, располагающийся на ступень ниже RAV4 в модельном ряду японской марки. Автомобиль предлагается в РФ в сборках Ride, Hot и Cool с моторами 1.2 отдачей 115 л.с. и 2.0 тягой 148 л.с. Первый двигатель сочетается с 6-МКПП, а второй комплектуется вариатором. Машина может продаваться как с передним, так и с полным приводом. Ее стоимость составляет от 1 299 000 рублей.


Иван Головин
Новости по теме
Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7%
Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7%

Россияне за прошлый месяц приобрели 15,8 тысячи новых автомобилей марки Hyundai. Спрос на машины южнокорейского автогиганта вырос в РФ на 32,7% в годовом…

KIA в феврале нарастила продажи в России на 44%
KIA в феврале нарастила продажи в России на 44%

Марка KIA за февраль текущего года улучшила свои продажи в России на 43,6% в годовом сравнении. За отчетный месяц жители страны приобрели 17 795 транспортных…

Внедорожник Toyota RAV4 в марте стал самой продаваемой моделью бренда в России
Внедорожник Toyota RAV4 в марте стал самой продаваемой моделью бренда в России

Японский бренд Toyota опубликовал информацию о продажах авто в России в марте продажи компании упали на 8% до 8 900 единиц, в сравнении с 2017 годом. Самой…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости