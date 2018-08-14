Продажи Toyota в России выросли в июле на 22%

Японский машиностроительный гигант входит в пятерку самых влиятельных игроков на авторынке РФ.

Жители России за июль текущего года приобрели 9 737 автомобилей марки Toyota. Данный результат превышает прошлогодний показатель за аналогичный месяц на 22%. Японский бренд является пятым в списке самых востребованных марок на первичном авторынке РФ с долей в 6,8%.

Моделью Toyota №1 в России остается бизнес-седан Camry. Его июльские продажи в РФ составили 3 364 единицы. Спрос на автомобиль в стране вырос в годовом сравнении на 13%. В апреле в стране начались продажи новой генерации машины, стоимость которой составляет от 1 399 000 рублей.

На втором месте в России среди моделей Toyota оказался кроссовер RAV4. Его июльские продажи в РФ составили 2 988 единиц. Положительная динамика модели в стране в годовом сравнении составила 12%.

Напомним, в прошлом месяце в России появилось кросс-купе Toyota C-HR, располагающийся на ступень ниже RAV4 в модельном ряду японской марки. Автомобиль предлагается в РФ в сборках Ride, Hot и Cool с моторами 1.2 отдачей 115 л.с. и 2.0 тягой 148 л.с. Первый двигатель сочетается с 6-МКПП, а второй комплектуется вариатором. Машина может продаваться как с передним, так и с полным приводом. Ее стоимость составляет от 1 299 000 рублей.

Иван Головин