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| | Последствия ночного воронежского ДТП попали в сеть

Последствия ночного воронежского ДТП попали в сеть

Сегодня, 10:22

В ночь с 13 на 14 августа в Воронеже произошло ужасное ДТП. В сеть попало видео и снимки с последствиями аварии.

ДТП случилось в 23:47 на лице Генерала Лизюкова. Столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и Mazda. Авария случилось из-за того, что иномарку не пропустил водитель отечественного автомобиля.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2104. Его доставили в больницу с серьезными травмами. Очевидцы происшествия выложили в сеть снимки, а также видео с места аварии. В настоящее время сотрудники ГИБДД пытаются выяснить все подробности ДТП.

 


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