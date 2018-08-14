В плену М4: Россиянка рассказала об ужасах для туриста по дороге Крым – Москва

Пользователи продолжают дискутировать в социальных сетях на тему того, как хороша или плоха трасса М4-Дон. Регулярно появляются все новые публикации, освещающие проблему с разных сторон.

Пользовательница «ВКонтакте» рассказала о своем опыте путешествия сообщением по дороге Крым-Москва. Россиянка рассказала об ужасах, которые поджидают туриста при поездке по легендарной автомагистрали М4-Дон. По ее словам, мифы про эту дорогу «это вовсе не мифы» и не следует воспринимать их, как некое нагнетание обстановки или же неправдоподобную информацию, которой полнятся соцсети ежедневно.

«Вместо загара цвет моего лица теперь бледно-зеленый. Я провела за рулем 30 часов без сна. Постоянные отказы в мотелях, то нет мест, то с собаками не принимают. У меня уже в пути появилась мысль о ложности этого пути, но, самое главное, о том, что добавить около шести часов, исключить таможенный досмотр, и можно было бы оказаться в куда-более приятном Стамбуле», - заявила автор комментария и добавила, что чувствовать себя более комфортно в такой ситуации можно лишь приобретя себе собственный автодом.

Девушка также высказала надежду на то, что не оставила на Кубани «свою поясницу» и подвеску транспортного средства. Также она добавила, что Крым того однозначно стоит, приложив подмигивающий смайлик. Непонятно, ироничным ли было ее заявление.

На волне постоянных публикаций в социальных сетях о том, что качество трассы М4-Дон, мягко говоря, неудовлетворительное и путешествие до Крыма превращается в настоящее испытание, появляются даже предположения о том, сколько может стоить проезд по Крымскому мосту в будущем, потому как многие пользователи убеждены, что он станет платным впоследствии.

Некоторые умельцы расписали табличку, в которой говорится, что по будням, с 16 до 22, плата будет взиматься по одной системе, а уже на выходных по совершенно другой. В комментариях, естественно, довольно быстро распознали «утку», но тем не менее, пользователи отметили, что уже не удивятся, если власть решит ввести подобное.

Николай Офицеров