Виновница ДТП обратилась в больницу через 7 часов после аварии

13 августа утром в Саратове произошло тройное ДТП. Виновницей аварии стала 20-летняя автоледи.

ДТП произошло улице Политехническа в 07:25 утра. Сидевшая за рулем Lada Kalina девушка не смогла справиться с управлением, нарушила дистанцию и врезалась в автомобиль Fiat, которым управлял 52-летний мужчина. Но на этом столкновения не закончились, так как автомобили еще задели и Opel, за рулем которого находилась 44-летняя девушка.

Серьезных травм никто не получил. Однако уже через семь часов после случившегося ДТП виновница аварии обратилась в Больницу, так как почувствовала сильное недомогание. Там медики, осмотрев девушку, пришли к выводу, что ее необходимо госпитализировать.