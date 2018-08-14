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| | Виновница ДТП обратилась в больницу через 7 часов после аварии

Виновница ДТП обратилась в больницу через 7 часов после аварии

Сегодня, 09:45

13 августа утром в Саратове произошло тройное ДТП. Виновницей аварии стала 20-летняя автоледи.

ДТП произошло улице Политехническа в 07:25 утра. Сидевшая за рулем Lada Kalina девушка не смогла справиться с управлением, нарушила дистанцию и врезалась в автомобиль Fiat, которым управлял 52-летний мужчина. Но на этом столкновения не закончились, так как автомобили еще задели и Opel, за рулем которого находилась 44-летняя девушка.

Серьезных травм никто не получил. Однако уже через семь часов после случившегося ДТП виновница аварии обратилась в Больницу, так как почувствовала сильное недомогание. Там медики, осмотрев девушку, пришли к выводу, что ее необходимо госпитализировать.


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