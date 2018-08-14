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| | «Смотреть в оба и даже не есть»: Названы способы защиты от «разводил» на М4 «Дон»

«Смотреть в оба и даже не есть»: Названы способы защиты от «разводил» на М4 «Дон»

Сегодня, 09:07

На федеральной трассе довольно легко пострадать как от мошенников, так и от недобросовестных сотрудников ДПС.

Федеральная автодорога М4 «Дон» прославилась как плохим качеством покрытия, так и большим количеством мошенников, охотящихся на доверчивых водителей. На одном из автомобильных форумов были названы способы защиты от «разводил».

По данным водителей, в некоторых придорожных кафе в первые блюда подливают незначительное количество спиртного, после чего работник сообщает сотрудникам ДПС о «нарушителе», которого позже «обдирают» полицейские. Водители советуют смотреть в оба и даже не есть в сомнительных заведениях.

Кроме того, автомобилистам советуют пользоваться видеорегистратором, который будет фиксировать скорость. Бывали случаи, когда сотрудники ДПС умышленно завышают показатели скорости и за «решение» проблемы требуют порядка 5 000 рублей.

Автомобилисты подметили, что жертвами схем развода от ДПС чаще всего становятся водители из Москвы – им стоит быть особенно внимательными.

В районе Кущевки водителям не советуют останавливаться на ночлег, ведь там орудует банда грабителей. Автомобилист из Крыма рассказал, что ночью его машину взломали, а сотрудники полиции отказались рассматривать дело, попросту посоветовав пострадавшему больше не ночевать тут.

Помимо этого, автомобилистам не советуют подбирать сомнительных попутчиков, которые могут оказаться мошенниками или даже грабителями. Также не стоит пользоваться услугами так называемых «сусаниных» - людей, которые за 500-1000 рублей предлагают показать дорогу для объезда пробки. Довольно часто автомобилистов заманивают в засаду, где их грабят.


Васисуалий Мурчалов
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