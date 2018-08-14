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| | BAIC изобрела новую «умную» систему Nova-Plus

BAIC изобрела новую «умную» систему Nova-Plus

Сегодня, 09:07

Недавно китайская машиностроительная компания BAIC представила свою новую интеллектуальную систему Nova-Plus. В состав системы вошли мультимедийный центр Nova-Link, новаторский кокпит Nova-Space и механизм автономного вождения Nova Pilot.

В 2018 году такими опциями обзаведется серийный кроссовер Senova X55, который выйдет на поднебесный авторынок в сентябре текущего года. Вслед за этим автомобилем, такие опции внедрят в еще две модели, а именно Senova X25 и Senova X65.

Специалисты компании заявили, что в мире наступает «Эпоха 2.0», где автомобилю требуется внедрение искусственного интеллекта. Кроссовер Senova X55 обзаведется голосовым ассистентом, который может идентифицировать 21 китайский диалект. Опция охранника предоставит возможность подключения к четырем камерам кругового обзора и пяти радарам. Эксперты окрестили новую систему наивной и смешной.


Дмитрий Павличко
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