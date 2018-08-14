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| | Воронежским пассажирам запретили выходить из автобуса голышом

Воронежским пассажирам запретили выходить из автобуса голышом

Сегодня, 08:38

«Выход на улицу голым запрещено». Такую надпись можно увидеть в Воронеже в автобусе, который ездит по маршруту №90.

Этот маршрут является самым длинным в городе. А в летнюю жару поездка в автобусе превращается в парилку. Данная надпись здорово поднимает настроение пассажирам. Не известно, были ли такие случаи, или это просто шутка.

Одна из пассажирок решила сфотографировать надпись и выложила снимок в сеть. Некоторые пользователи высказались, что запрет слишком жесток и необходимо разрешить хотя бы выход в полотенце или банном халате.


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