Воронежским пассажирам запретили выходить из автобуса голышом

«Выход на улицу голым запрещено». Такую надпись можно увидеть в Воронеже в автобусе, который ездит по маршруту №90.

Этот маршрут является самым длинным в городе. А в летнюю жару поездка в автобусе превращается в парилку. Данная надпись здорово поднимает настроение пассажирам. Не известно, были ли такие случаи, или это просто шутка.

Одна из пассажирок решила сфотографировать надпись и выложила снимок в сеть. Некоторые пользователи высказались, что запрет слишком жесток и необходимо разрешить хотя бы выход в полотенце или банном халате.