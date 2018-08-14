Bugatti готовит к премьере новый гиперкар

Французский премиальный бренд Bugatti, подконтрольный немецкому концерну Volkswagen, объявил о презентации своего нового гиперкара Bugatti Divo. Премьера новинка должна состояться 24 августа текущего года, а на странице автопроизводителя в социальной сети Facebook появились несколько видео с данной моделью.

Появилась информация, согласно которой гиперкар Bugatti Divo построят на архитектуре Bugatti Chiron. Новинка будет характеризоваться небольшой массой, а саму машину назвали в честь гонщика команды Bugatti Альберта Диво, который участвовал в марафонах конца 20 века.

Также сообщается, что новый Bugatti Divo обзаведется фирменным оформлением бренда, но ряд отличий все же машина получит. Технические параметры пока засекречены. По всей видимости, новинка будет производительнее Bugatti Chiron, предельная скорость которого составляет 400 км/ч. Цена автомобиля, который готовят к премьере, пока держится в секрете.

Дмитрий Павличко