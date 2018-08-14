Автомобили УАЗ подорожают и станут ещё экстремальнее

Речь идет о двух моделях, которые обзаведутся модификациями, созданными по тому же принципу, что и экспедиционный «Патриот».

На Ульяновском автомобильном заводе рассказали, что модели УАЗ 452, в народе называемая буханкой, а также «Ханте», обзаведутся версиями, выполненными в духе экспедиционного «Патриот». За счет этого будет повышена их проходимость.

Говоря иначе, «Буханка» и «Хантер» обзаведутся сертифицированными доработками. Какое именно оборудование они получат, пока неизвестно, однако можно полагать, что их оснастят примерно также, как и экспедиционный УАЗ «Патриот». Это значит, что новики получат блокировку дифференциала заднего моста, багажник на крышу, дополнительное отопление салона и защиту порогов.

Без сомнений, модернизированные УАЗ «Буханка» и «Хантер» существенного подорожают, но прайс на них пока не озвучивается. К слову, стоимость стандартного «Патриота» составляет 731,4 тысячи рублей, а за экспедиционную версию машины придется выложить 1,04 млн рублей.

Стоимость базовой версии УАЗ «Хантер» составляет 654,9 тысячи рублей. Для автомобиля предусмотрен агрегат 2.7 отдачей 134,6 л.с. Пару ему составляет пятиступенчатая МКПП. Мотор работает на бензине АИ-92.

Стоимость стандартного фургона УАЗ 452 составляет 646,6 тысячи рублей. Автомобилем движет 2,7-литровый агрегат тягой 112 л.с.

Иван Головин