Кроссовер Chevrolet Tracker может появиться на рынке России под маркой Ravon

Американский Chevrolet Tracker могут снова привезти в Россию, но будет продаваться под маркой Ravon. Такой информацией поделились обозреватели специализированных порталов.

Сообщается, что во всем мире автомобиль известен как Chevrolet Trax. Производство кроссовера наладит компания GM-Uzbekistan на заводе в Асаке, а также автопроизводитель начнет поставки кроссоверов на рынок под маркой Ravon. По всей видимости, Ravon Tracker будет выпускаться в Узбекистане вместо кроссовера Chevrolet Captiva и минивэна Chevrolet Orlando, производство которых прекращается.

Chevrolet Tracker является переделанным Opel Mokka. На отечественный рынок модель должны были вывести в 2014 год, но по причине того, что GM покинула российский рынок, машина так и не появилась в продаже. Позже несколько кроссоверов собрали в Беларуси и привезли в Россию в 2015 году, но из-за высокой цены автомобили не смогли бороться за клиентов с конкурентами.

Дмитрий Павличко