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| | Фастбек Peugeot 508 нового поколения приедет в Россию к концу 2018 года

Фастбек Peugeot 508 нового поколения приедет в Россию к концу 2018 года

Сегодня, 07:00

Французские машиностроители готовят к продажам в РФ эффектный фастбек. Озвучены сроки появления автомобиля на отечественном рынке.

В России появится модель Peugeot 508 нового поколения, о чем проинформировал отечественный офис французской марки. На официальном сайте бренда для РФ уже появились первые данные о машине, но пока нет информации о ее рублевом прайсе и комплектациях. Ожидается, что автомобиль появится на российском рынке до конца текущего года.

Презентация нового поколения Peugeot 508 состоялась прошлой зимой. Основой для фастбека послужило шасси EMP2. Автомобиль существенно отличается от своего предшественника по всем параметрам, и внешне больше напоминает концепт, а не серийную машину.

Новый Peugeot 508 оснащается светодиодной оптикой, колесными дисками размерностью 16-19 дюймов, адаптивными амортизаторами, цифровым кокпитом диагональю 12,3 дюйма, мультимедийной системой с тачскрином на 8 или 10 дюймов, проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, технологией ночного видения и многим другим. Силовую линейку нового Peugeot 508 представляют бензиновые агрегаты PureTech 1.8 тягой 180 и 225 л.с., а также дизельными моторами BlueHDi 1.5 отдачей 130 л.с. и 2.9 мощностью 160 или 180 л.с. Российский сайт упоминает 8-АКПП для двигателя на ДТ.

 

Пару месяцев назад российский рынок покинул Peugeot 508 первой генерации. Автомобиль продавался по цене от 1 890 000 рублей. В Европе новый «508-й» продается минимум за 32 300 евро (2,5 млн рублей).


Иван Головин
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