Внук обнаружил в гараже у бабушки редкий суперкар Lamborghini за 20 млн рублей

В одном старом гараже обнаружили итальянский суперкар Lamborghini Countach 500S, тираж которого составил всего 321 экземпляр. Пользователь соцсетей поделился историей этого автомобиля.

По словам пользователя интернета, суперкаром на сегодняшний день владеет его бабушка, которая сохранила автомобиль как память о своем муже, который в 1980-х покупал премиальные машины и сдавал их в аренду. Как только, его дело перестало приносить прибыль, мужчина распродал почти все машины, оставив только Ferrari 308 и Lamborghini Countach 500s.

Данный суперкар выпустили в 1981 году. Под капот машина получила 12-цилиндровый турбодвигатель с производительностью в 748 лошадиных сил. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,7 секунды при предельной скорости в 335 км/ч.

Пользователь соцсетей сообщил, что автомобиль находится в плохом состоянии. Но специалисты сообщают, что за суперкар можно будет выложить 300 000 долларов или 20 000 000 рублей. Если же провести модернизацию автомобиля, то его цена достигнет 500 000 долларов.

Дмитрий Павличко