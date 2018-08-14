Дизайнеры показали, как бы выглядел внедорожник «Кортеж» 30 лет назад

До дебюта авто проекта «Кортеж» осталось всего пару недель, а журналисты, тем временем, представили визуализации внедорожника, спроектированного на основе транспорта для советской политической элиты.

Первые лица СССР ездили на автомобилях ЗИЛ 30 лет назад. Одной из самых ярких машин тех времен можно считать седан 4104, впервые выпущенный в 1978 году. Теперь это транспортное средство вдохновило журналистов создать виртуальный представительский внедорожник в том виде, в котором он мог бы быть спроектирован три десятилетия назад.

Судя по рендерам, у дизайнеров получился универсал-внедорожник с увеличенным клиренсом, крупными колесами и укороченной базой. «Физически» такой автомобиль никогда не существовал.

Напомним, в конце августа откроется Московское мотор-шоу. В его рамках будет представлен представительский внедорожник отечественной марки Aurus. Под этим брендом будут продаваться автомобили проекта «Кортеж». В его рамках создается не только «вездеход» для первых лиц, но и лимузин, седан и минивэн для них. Эти транспортные средства тоже дебютируют в Москве. Уже в сентябре на них должен быть открыт предзаказ для частных клиентов. В рамках проекта «Кортеж» также ведется разработка мотоцикла сопровождения, который может дебютировать в следующем году.

Иван Головин