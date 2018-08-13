Серийный «заряженный» седан LADA Vesta Sport показали на свежих шпионских фото

Очередная порция шпионских снимков спортивной новинки от «АвтоВАЗ» появилась в сети. Седан LADA Vesta Sport засняли во время транспортировки в дилерский центр.

Судя по фото, автомобиль выполнен в фирменном цвете кузова «Тайфун». Отметим, что несколько дней назад серийный LADA Vesta Sport в этом же окрасе был заснят во время съемок рекламного ролика.

Также ранее «заряженная» новинка была замечена на стоянке у одного из московских автосалоном LADA. Это свидетельствует о том, что «АвтоВАЗ» начал поставки модели дилерам.

Спортивный LADA Vesta Sport отличается от обычной «Весты» стильным обвесом кузова, оригинальными бамперами, юбками на порогах и задним спойлером, расположенном на крышке багажника.

Что касается технических характеристик, «заряженный» седан оснащен 1,8-литровым мотором ВАЗ-21179, который работает совместно с 5-диапазонной механической трансмиссией от Renault и выдает 145 «лошадок». Этого достаточно, чтобы достигать максимальной скорости в 199 км/ч.

Напомним, презентация LADA Vesta Sport состоится 29 августа 2018 года в рамках автошоу в Москве. Продажи автомобиля на российском рынке стартуют в сентябре. О ценах пока официальной информации нет, но ожидается, что новинка будет стоить порядка 850 000-900 000 рублей.

Юлия Романова