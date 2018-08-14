В сеть попали первые «живые» фото нового седана Lynk&Co 03

Бренд Lynk & Co, созданный компаниями Volvo и Geely, опубликовал в сети «живые фотографии своего седана Lynk & Co 03. Дебют новинки намечен на сентябрь текущего года.

Бренд Lynk&Co организован в 2016 году, а первые официальные фотоснимки появились в интернете в конце августа нынешнего года. Бренд выпустил только два автомобиля, а сейчас конструкторы готовят третью машину.

Китайский седан Lynk&Co 03 получил переработанные бампера, спойлер и колесные диски с измененным оформлением. Авто разработали с использованием платформы CMA, которую создали инженеры Geely и Volvo.

Под капотом седана расположился бензиновый агрегат объемом 1,5 литра с мощностью в 156 л.с. В настоящее время автомобили марки доступны только на рынке КНР, но в скором времени стартует производство на заводе в Бельгии. Существует вероятность, что автомобили доберутся до российского рынка.

Дмитрий Павличко